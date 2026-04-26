العُلا يخطف ذهب «الإبية»

توّج الدكتور واسم آل حسن، رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة، أبطال بطولة السعودية للمبارزة «الجولة الماسية» لفئة العمومي للرجال، المختتمة منافساتها في صالة المبارزة في مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، في الدمام.

وشهدت منافسات سلاح الإبية سيطرة من لاعبي فريق العُلا، بعد أن حقق خليفة العميري الميدالية الذهبية، وجاء جواد الداود ثانيًا، ثم أحمد آل حسين ثالثًا، فيما حل عمر العكاس من فريق التعاون في المركز الثالث مكرر.

وفي منافسات سلاح الشيش، انتزع علي البنعلي «العُلا» الميدالية الذهبية، وجاء إبراهيم الهديب «النجمة» ثانيًا، وعبد العزيز التويجري «النجمة» ثالثًا، وتركي جحفلي «عكاظ» في المركز الثالث مكرر.

وخطف محمد العمرو «النجمة» الميدالية الذهبية، في منافسات سلاح السيبر، ومشاري البشير «الهلال» الفضية، وعلي الهاشم «العمران» البرونزية، وعمر دويدار «العلا» المركز الثالث مكرر.