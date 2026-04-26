إيبانيز.. جبل في قائمة الذهب الأهلاوية

عاد الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، مع انطلاقة رحلة الدفاع عن لقب دوري أبطال آسيا للنخبة إلى دفاتره الموسم الماضي، وقال لنفسه: «هذا الرجل جبل لا يهزه ريح».. طبعًا المقصود المدافع البرازيلي روجير إيبانيز.

بدأت القصة في موسم 2024ـ2025، حين قرر يايسله أن يبني فريقًا قويًا واستدعى 28 لاعبًا مختلفًا، يجرب الشباب والمحترفين والاحتياطيين، يغيّر التشكيلة بحثًا عن التوازن المثالي في دوري أبطال آسيا للنخبة.

كان إيبانيز يقف مثل الجبل، 1167 دقيقة لعبها، أكثر من أي لاعب آخر.

لم يكن يطلب الراحة، ولم يشتكِ من الإرهاق، كان يركض، يدافع، يبني الهجمات، ويُسجّل في سجلّه كل لحظة كأنها آخر مباراة في حياته. أما أقل لاعب مشاركة فكان عبد الكريم دارسي، الذي لم يحظَ إلا بـ15 دقيقة فقط طوال الموسم بأكمله قبل رحيله إلى الهلال.

في موسم 2025ـ2026، استدعى يايسله 24 لاعبًا فقط، أراد فريقًا أكثر تماسكًا، أقل تجارب، أكثر ثباتًا.

ومرة أخرى، كان إيبانيز هو الثابت الوحيد 1005 دقائق لعبها، أكثر لاعب حضورًا في قائمة الذهب.

لم يغب عن مباراة واحدة تقريبًا، كان يدخل الملعب وكأنه بيته، يعرف كل زاوية، كل تمريرة، كل نظرة من زملائه.

أما الأقل حظًا هذه المرة فكان ياسين الزبيدي، الذي لم يلعب إلا 3 دقائق فقط. ثلاث دقائق في موسم كامل.

كان ياسين ينظر إلى إيبانيز من بعيد، يحفظ حركاته، يتعلم من صمته، ويتمنى لو كان مكانه ولو لدقيقة واحدة.

بعد التتويج، وقف يايسله في غرفة الملابس، رفع كأس من الذهب وقال: «هذا للرجل الذي لم يتركنا يومًا.. روجير إيبانيز... أنت قائمة الذهب كلها». ضحك اللاعبون، لكن عيونهم كانت مليئة بالاحترام بلا شك.