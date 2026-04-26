كيسيه يتألق مع الأهلي على طريقة نور

أصبح الإيفواري فرانك كيسيه، لاعب وسط فريق الأهلي الأول لكرة القدم، المتوج بجائزة أفضل لاعبٍ في دوري أبطال آسيا للنخبة، ثاني لاعب يُسهم بهدفٍ على الأقل في نهائيين متتاليين بدوري أبطال آسيا للنخبة منذ 2003 بعد محمد نور قائد الاتحاد أمام سيونجنام الكوري في 2004 والعين الإماراتي في 2005.

وقد حقق الاتحاد اللقب القاري للمرة الثانية تواليًا في هاتين النسختين تحت قيادة نور بمساهماته الثلاث.

و أسهم كيسيه في تتويج فريقه باللقب القاري للمرة الثانية تواليًا عقب الفوز على ماتشيدا الياباني 1ـ0 بعد التمديد في المباراة النهائية، السبت، إثر تمريره الهدف إلى فراس البريكان.

وفي نهائي النسخة الماضية أمام كاواساكي فرونتال الياباني، سجل هدف خلال الانتصار 2ـ0.



وتسلَّم اللاعب الجائرة من الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، بعد النهائي القاري الذي جرى على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

ولعب كيسيه دورًا كبيرًا في تتويج فريقه باللقب، فهو فضلًا عن صناعة هدف الفوز الذي سجله فراس البريكان في النهائي، كانت له بصمة في الأدوار الإقصائية للبطولة، إذ سجل هدف التعادل لفريقه في مباراة جوهور دار التعظيم الماليزي التي حسمها 2ـ1 ضمن ربع النهائي، وقبل ذلك أحرز هدفين بمرمى الغرافة القطري في اللقاء الذي انتهى أهلاويًّا برباعيةٍ نظيفةٍ في مرحلة المجموعات.

وخاض كيسيه جميع دقائق النهائي الذي امتدَّ إلى شوطين إضافيين، وحصل على ثالث أفضل تقييمٍ من جانب فريقه بـ 7.5 درجة، حسبَ موقع «سوفا سكور» العالمي.