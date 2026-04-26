بطل آسيا.. لا يعرف الخسارة دوريّا

يعود فريق الأهلي الأول لكرة القدم، المتوج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة للموسم الثاني على التوالي، إلى المنافسات المحلية، الأربعاء، حين يحل ضيفًا ثقيلًا على النصر، ضمن الجولة الـ 30 من دوري روشن السعودي، على ملعب «الأول بارك» في الرياض.

تاريخيًا.. لا تعرف الفرق المحلية حين تحقق الكأس القارية، الخسارة عندما تعود إلى منافسات الدوري.

الأهلي الموسم الماضي، الهلال في 2019 و2021، والاتحاد في 2004 و2005، لا تهزم، إما أن تفوز أو تخرج بالتعادل.

وتزعم الأهلي عرش الكرة الآسيوية الموسم الماضي، بعد تغلبه على كواساكي فرونتال الياباني 2ـ0 في المباراة التي جرت على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، وعاد سريعًا، للمنافسات المحلية، وواجه التعاون في دوري روشن السعودي وكسبه 2ـ0، لكنه أنهى الموسم باحتلاله المرتبة الخامسة.

وقبل 22 عامًا، لعب الاتحاد القطب الجداوي الآخر، نهائي دوري أبطال آسيا في كوريا الجنوبية مطلع ديسمبر 2004، وتغلب على سيونجنام إلهوا تشونما 5ـ0، بعدها واجه أحد في دوري المحترفين وأنهى المباراة بفوزه 3-1 وانهى موسمه بالمرتبة الثالثة.

وفي الموسم الذي يليه، دخل الاتحاد مدافعًا عن لقبه القاري، وواجه العين في إياب النهائي في 5 نوفمبر 2005 في جدة وفاز 4ـ2، وتوج باللقب، ثم قابل أبها وانتصر بثلاثية، وانهى الدوري في المركز الثالث.

وبعد 14 عامًا، وتحديدًا في 24 نوفمبر 2019، توج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا، حينما تغلب على أوراوا ريد دايموند الياباني في طوكيو 2ـ0، و ضد الحزم وتعادل 1ـ1، وأنهى الدوري في المركز الثاني.

وفي 23 نوفمبر 2021، بلغ الهلال المباراة النهائية، واستطاع التغلب على بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي 2ـ0، في الرياض، وحمل لاعبوه الكأس، وبعدها بأيام خاض مواجهة دورية أمام أبها وتعادل 1ـ1، وفي نهاية الموسم توج بلقب الدوري.