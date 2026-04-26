20 ناديا تتنافس في ملاكمة الشرقية

سجلّت بطولة المنطقة الشرقية للملاكمة للفئات السنية «رجال وسيدات»، المنظمة في صالة نادي القادسية، تنافس 460 ملاكمًا وملاكمة، يمثلون 20 ناديًا.

وتميّزت البطولة المختتمة، السبت، بمستويات فنية وتنافس كبير بين المشاركين في مختلف الأوزان، وسعت الأندية من خلالها إلى إبراز أفضل مواهبها الشابة في رياضة الملاكمة، في أجواء تنافسية عكست تطور اللعبة على مستوى الفئات السنية.

وفي ختام المنافسات، أُعلنت النتائج النهائية وتم تتويج الأندية الحاصلة على المراكز الأولى في الترتيب العام، وجاء نادي النور في المركز الأول، ثم نادي كيك أوف، في الثاني، وأخيرًا نادي رأس تنورة ثالثًا.

وتندرج هذه البطولة ضمن خطط الاتحاد السعودي للملاكمة، التي تهدف إلى توسيع قاعدة الممارسة في مختلف مناطق السعودية، واكتشاف المواهب الواعدة وصقلها، بما يسهم في دعم المنتخبات الوطنية، وتعزيز حضورها في المحافل الإقليمية والدولية.