ساوي يدخل التاريخ ويكسر حاجز الساعتين

توج العداء الكيني سيباستيان ساوي، بلقب ماراثون لندن، الأحد، محطمًا الزمن القياسي العالمي المسجل في فئة الرجال بتسجيله ساعة واحدة و59 دقيقة، و30 ثانية.

وسجل ساوي إنجازًا تاريخيًا غير مسبوق في عالم ألعاب القوى، بعدما أصبح العداء الأول في التاريخ الذي يكسر حاجز الساعتين في سباق ماراثون رسمي.

ويُعد هذا الرقم الجديد أسرع بمقدار 65 ثانية، من الرقم القياسي السابق الذي كان مسجلًا باسم الكيني الراحل كيلفن كيبتوم، والذي حققه في ماراثون شيكاغو عام 2023.

وكان ساوي، حامل اللقب، في منافسة قوية مع الإثيوبي يوميف كيجيلتشا في المراحل الأخيرة من السباق، قبل أن ينجح في الانفصال عنه، ويحسم الفوز.

ولدى السيدات، دافعت أسيفا عن لقبها، محققةً رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا في سباقات السيدات فقط، بعد أن حطمت رقمها السابق.

وكانت الحائزة على فضية أولمبياد 2024 في منافسة ثلاثية قوية مع الكينيتين هيلين أوبيري وجويسيلين جيبكوسجيي، قبل أن تنفرد بالصدارة في الأمتار الأخيرة وتصل إلى خط النهاية بزمن قدره ساعتين و15 دقيقة و41 ثانية.