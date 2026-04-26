سولبرج طارد أوجيه وخرج من السباق

انسحب السويدي أوليفر سولبرج، سائق تويوتا، في المرحلة قبل ​الأخيرة من رالي جزر الكناري الإسباني، الأحد، أثناء محاولته اللحاق بالفرنسي سيباستيان أوجيه، زميله في الفريق، في صدارة السباق.

وقال أوجيه، بطل العالم تسع مرات، عمّا حدث لسولبج :«لم يكن هذا ما كنا نطمح إليه، كان أوليفر يؤدي عملًا رائعًا حتى تلك اللحظة، سباق الرالي صعب».

وقلص السويدي الفارق إلى 2.2 ثانية، ‌بعد اثنتين ‌من المراحل الأربع ​في ‌اليوم ⁠الأخير، ​لكنه خرج ⁠عن المسار بعد 14 كلم في المرحلة الثالثة، واصطدم بحاجز ما أدى إلى فقدان السيارة العجلة الأمامية اليسرى، وتضررها بما لا يسمح ⁠لها بمواصلة السباق، ولم يُصب ‌الطاقم ‌بأيّ أذى.

وأدى خروج سولبرج ​إلى صعود ‌زميليه إلفين إيفانز، وسامي ‌باجاري إلى المركزين الثاني والثالث على منصة التتويج، خلف أوجيه الذي تقدم على السائق الويلزي بفارق ‌24.3 ثانية، بينما تتبقى مرحلة واحدة بطول 13.27 كلم ⁠ونقاط ⁠إضافية يمكن اقتناصها.

واحتل الياباني تاكاموتو كاتسوتا، متصدر البطولة، المركز الرابع مع فريق تويوتا.