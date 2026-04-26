مشاركة جاكسون تبطل بند الشراء الدائم

أكد ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة نادي بايرن ميونيخ للشؤون الرياضية، الأحد، أن البافاري لن يُفعّل بند الشراء الدائم للسنغالي نيكولاس جاكسون، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنهاية الموسم الجاري.

وأوضح إيبرل في تصريحات لشبكة «زد دي إف» التلفزيونية، أن جاكسون سيعود إلى فريقه الأصلي تشيلسي الإنجليزي عقب انتهاء إعارته الصيف المقبل، مشيرًا إلى أن اللاعب لم يشارك في عدد المباريات المطلوب لتفعيل خيار الشراء الإلزامي الذي تحدث عنه أولي هونيس، الرئيس الشرفي، والبالغ 40 مباراة بصفة أساسية مقابل 65 مليون يورو، إذ لم يبدأ المهاجم سوى في 13 مباراة فقط، من أصل 29 شارك فيها مع البطل المتوج بالدوري الألماني.

وفيما يخص ميكايل أوليسيه، الذي سجل 19 هدفًا، وصنع 32 هذا الموسم، بيّن إيبرل أن النجم الفرنسي ليس للبيع على الإطلاق، على الرغم من إهتمام كبرى الأندية الأوروبية بضمه، قائلًا :«أوليسيه سيبقى معنا بكل تأكيد، فنحن لا نقضي ثانية واحدة في التفكير في أي شيء آخر غير استمراره».

وتطرق إيبرل إلى مستقبل مانويل نوير، حارس المرمى المخضرم، صاحب الـ 40 عامًا، كاشفًا عن إمكانية تجديد عقده لعام إضافي، مضيفًا :«إذا لعب مانويل بهذه الطريقة وشعر أنه مستعد للمواصلة، فلا أرى أيّ عائق يمنع تمديد عقده لعام آخر».