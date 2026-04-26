مصدر خليجي: حمراء كاراسكو لا ترحّل محليّا

أوضح لـ«الرياضية» مصدر رسمي في لجنة المسابقات في الاتحاد الخليجي أن عقوبة الإيقاف بالبطاقة الحمراء للبلجيكي يانيك كاراسكو، قائد فريق الشباب الأول لكرة القدم، لا تُرحّل إلى المسابقات المحلية.

وأوضح المصدر ذاته، أن البطاقة الحمراء التي نالها كاراسكو أمام الريان القطري في نهائي كأس أندية الخليج الخميس الماضي، لن ترحل معه إلى المنافسات المحلية، وفق اللائحة المعتمدة للبطولة من قبل الاتحاد الخليجي، لكنها تظل مرتبطة بالتطبيق في حال شارك الشباب الموسم المقبل في البطولة.

وأشار المصدر إلى أن كاراسكو لن يشارك في أول مواجهة خليجية الموسم المقبل حال تأهله لها.

ويواجه الشباب في أول لقاء بعد فقدان كأس الخليج، الفتح في الجولة الـ 30 من دوري روشن السعودي، على ملعب «إس إتش جي أرينا» في الرياض الثلاثاء المقبل.

وكان الحكم الإماراتي عادل النقبي، أشهر البطاقة الحمراء في وجه كراسكو قائد الشباب عند الدقيقة 59 من النهائي الخليجي، بعد اعتراض الأخير عليه عقب تدخل البرازيلي جريجور سيلفا لاعب الريان بتهور.

وتُوِّج الريان باللقب إثر فوزه 3ـ0 خلال الوقت الأصلي للمواجهة، التي احتضنها ملعب أحمد بن علي غرب الدوحة، العاصمة القطرية.