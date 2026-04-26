الأهلي يتصدر الأندية السعودية بـ 13 مليونا

حققت أندية الأهلي والاتحاد والهلال عوائد مالية بلغت 16 مليونًا و100 ألف دولار، من مشاركتها في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، وفق وكالة الأنباء الألمانية، الأحد.

واعتلى الأهلي قائمة الأندية السعودية الأكثر تحقيقًا للجوائز، بعد تتويجه باللقب القاري للمرة الثانية على التوالي، وبلغت قيمة جائزته 12 مليونًا و500 ألف دولار.

وحسم الأهلي لقب نسخة 2025ـ2026، بعد فوزه على ماتشيدا الياباني بهدف نظيف، في المباراة النهائية المنظمة على ملعب الإنماء في جدة، مساء السبت.

من جانبه، بلغت قيمة جائزة الاتحاد مليونين و900 ألف دولار، بعد وصوله إلى دور الثمانية قبل الخروج أمام ماتشيدا إثر خسارته بهدف نظيف.

ونال الهلال مليونين و700 ألف دولار، بعدما انتهى مشواره في البطولة عند دور الـ16 بخسارته أمام السد القطري بركلات الترجيح.