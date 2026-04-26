السبت.. انتهاء عقوبة الاتحاد الانضباطية

انتهت السبت العقوبة «المعلقة» الخاصة بجماهير الاتحاد، الصادر من لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي ، بعد نهاية مواجهة «الديربي» أمام فريق الأهلي الأول لكرة القدم ، ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي 8 ديسمبر الماضي.

وكانت اللجنة قد أصدرت قرارها التأديبي بتاريخ 25 ديسمبر الماضي، إثر إدخال بعض جماهير الاتحاد لافتة تحمل عبارات مخالفة للائحة الانضباط والأخلاق داخل مدرجات الملعب، بناءً على تقرير مراقب المباراة والتقارير الرسمية، وجلسة الاستماع مع الأطراف المعنية.

وقضت اللجنة بتغريم النادي 200 ألف ريال ، مع عقوبة إضافية تقضي بإقامة مباراته المنزلية التالية في الدوري دون حضور الجمهور وإغلاق الملعب كاملاً.

وجُعلت هذه العقوبة معلقة لمدة أربعة أشهر اعتباراً من تاريخ إخطار النادي، على أن تنفذ تلقائياً عند أول مخالفة وفق المادة 72 من اللائحة.

وبعد صدور القرار، خاض الاتحاد 20 مباراة في الدوري دون تسجيل أي مخالفة جديدة خلال الفترة المحددة.

ويحتل الاتحاد، بطل الدوري الموسم الماضي، المركز السادس في ترتيب دوري روشن برصيد 45 نقطة، وبفارق 31 نقطة عن المتصدر النصر.