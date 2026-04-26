الأهلي في عيون العالم.. ثنائية نادرة وذهب بعد نطحة

كالت وسائل الإعلام العالمية المديح إلى فريق الأهلي الأول لكرة القدم بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الثانية على التوالي، السبت.

وتجاوز الأهلي في نهائي البطولة نظيره ماتشيدا زيلفيا، على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية بهدف دون مقابل عن طريق فراس البريكان.

وذكرت شبكة ESPN الأمريكية أن البريكان قاد الأهلي إلى تحقيق الآسيوية الثانية على التوالي.

وركزت Ole الأرجنتينية على طرد زكريا هوساوي، مدافع الأهلي، وكتبت عنوان «على الرغم من نطحة زكريا.. الأهلي يحقق لقب القارة».

وعلقت صحيفة ليكيب الفرنسية قائله «الأهلي بطلًا لقارة آسيا.. وميندي يحافظ على نظافة شباكه في 7 مرات من 10 نهائيات خاضها».

وسلطت إذاعة TalkSpprt البريطانية على الإنجليزي إيفان توني وكتبت توني يساعد الأهلي في تحقيق الآسيوية الثانية على التوالي للمرة الأولى منذ 21 عامًا.

وركزت شبكة CNN البرازيلية على الألماني ماتياس يايسله مدرب النادي الجداوي وقالت: «فرقة ماتياس يايسله تنجح بالحفاظ على اللقب الآسيوي أمام 58 ألف متفرج في الوقت الذي سلطت فيه صحيفة AS الإسبانية على الجزائري رياض محرز وقالت: «الأهلي .. بقيادة محرز والبقية، يجلبون الفخر للسعودية، ويحققون الأبطال الآسيوية».