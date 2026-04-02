من هو يانوفا ذراع يايسله اليمنى في الأهلي؟

في 6 أبريل من عام 1977 وقبل 12 عامًا على سقوط جداربرلين بين شطرى المدينة الشرقى والغربى، ولد إنجين يانوفا، مساعد الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، لأسرة ذات جذور تركية استقرت في العاصمة الألمانية.

يجمع يانوفا بين ثقافتين في آن واحد، الألمانية والتركية، وهو الجانب الذي انعكس لاحقًا على فلسفته التدريبية في التعامل مع بيئات ثقافية متنوعة.

مارس يانوفا كرة القدم في مرحلة الشباب بمستوى الأوبرليجا الإقليمية، وشارك في 40 مباراة مع المنتخب التمثيلي لولاية برلين، كما ارتدى قميص ناديَي هيرتا تسيلندورف وتينيس بوروسيا في مرحلته الاحترافية الأولى لاعبًا في برلين.

انتقل يانوفا إلى عالم التدريب في وقت مبكر، إذ بدأ مشواره التدريبي مع أكاديمية ليشترفيلدر إف سي للناشئين، ثم أونيون برلين ليعمل في قسم الشباب.

وفي 2013 تولى قيادة الفريق الرجالي لنادي برلينر إيه كيه، وأبدى طاقة تدريبية لافتة جعلت المسؤولين يرونه مرشحًا لمهام أكبر.

أتم يانوفا دورة «فوسبال-ليهرر»، أعلى رخصة تدريبية في ألمانيا، عام 2015 بتقدير 1.3، وهو معدل يُصنَّف في مستوى الامتياز، فتح هذا التأهيل أمامه أبواب الاتحاد الألماني لكرة القدم «دي إف بي»، حيث أصبح مساعدًا للمدرب مانويل باوم مع منتخب ألمانيا تحت 20 عامًا.

انضم يانوفا إلى الاتحاد البافاري لكرة القدم «بي إف في» بوصفه مدربًا ومؤهِّلًا، واستمر في هذه المهمة لأكثر من ثمانية أعوام، وفي ديسمبر 2019 ارتقى إلى منصب رئيس الكوادر التدريبية للاتحاد.

وفي صيف 2019 قاد يانوفا المنتخب البافاري ليصبح أول منتخب ألماني يبلغ نهائي كأس يويفا للمناطق، أبرز مسابقات الهواة في القارة الأوروبية.

في أغسطس 2023، انتقل يانوفا، البالغ آنذاك 46 عامًا، إلى السعودية ليلتحق بنادي الأهلي مساعدًا للمدرب ماتياس يايسله.

وصل إنجين يانوفا إلى جدة في أغسطس 2023 رفقة ماتياس يايسله.

ضمّ الأهلي قبيل بدء الموسم نخبة من نجوم العالم، في مقدمتهم رياض محرز من مانشستر سيتي، وروبيرتو فيرمينو قادمًا من ليفربول، وإدوارد ميندي من تشيلسي، وألان سانت-ماكسيمان من نيوكاسل، وروجر إيبانيز من روما، كانت مهمة يانوفا تتمثل في دمج هذه العناصر متباينة الثقافات والأساليب ضمن مرجعية تكتيكية واحدة.

أنهى الأهلي موسم 2023ـ24 في المركز الثالث بـ 65 نقطة، محققًا 19 فوزًا و8 تعادلات و7 هزائم، قبل أن يُحسم له التأهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة.

في 3 مايو 2025، توِّج الأهلي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على كاواساكي فرونتالي الياباني بهدفين نظيفين، كما أضاف لقب كأس السوبر إلى خزينته.

في موسم 2025ـ26، حافظ يايسله ويانوفا على الزخم ذاته تجاوز الأهلي الأدوار التمهيدية بسهولة، وفي نصف النهائي تجاوز عقبة فيسيل كوبي الياباني وألحقه به مواطنه ماتشيدا زيلفيا في النهائي، ليصبح ثاني فريق يُحافظ على اللقب القاري في حقبة دوري أبطال آسيا.

ظلَّ يانوفا طوال هذه المحطات الرجل الذي يعمل في الظل، مسهمًا في الإعداد التكتيكي والتحليلي لفريق وجد في صمود الطاقم الفني عاملًا أساسيًّا في تحقيق إنجازاته القارية المتتالية.