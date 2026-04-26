كوكو تتغلب على الحُمى وتقصي سورانا

أصبحت كوكو جوف، لاعبة التنس، أحدث ضحية لفيروس معدة انتشر بين المشاركات في دورة مدريد للألف نقطة في كرة المضرب، إلا أن اللاعبة الأمريكية، على الرغم من معاناتها، نجحت في التغلب على الرومانية سورانا سيرستيا 4ـ6، 7ـ5 و6ـ1 الأحد، لتتأهل إلى الدور ثمن النهائي.

وقالت الفائزة بلقبين كبيرين :«لا أعرف بصراحة كيف تمكنت من إنهاء المباراة، كنت أحاول فقط إنهاء اللقاء، ونقطة تلو الأخرى. أعتقد أنني أصبت بما يعاني منه الجميع هُنا في مدريد، للأسف. لذلك سأحاول فقط التماسك من أجل الغد، انسحبت في إنديان ويلز، وأنا لست من النوع الذي يحب الانسحاب، لذلك لم أرد أن أنسحب مرة أخرى اليوم، لذا أنا سعيدة لأنني تمكنت من إنهاء المباراة، بدأت أشعر بتحسن، ولم أعد أشعر برغبة في التقيؤ. أعطوني بعض الحبوب، وهذا ساعدني بالتأكيد، لكنني كنت مرهقة».

وأضافت كوكو :«الجزء الأول كان مجرد محاولة للحفاظ على الطعام في معدتي. وبعد أن أعطوني ما يساعدني، أصبحت فقط أشعر بالغثيان والتعب، لكن يمكنني التعامل مع ذلك».

وعانى عدد من اللاعبين من المرض في مدريد، العاصمة الإسبانية هذا الأسبوع، من بينهم البولندية إيجا شفيونتيك التي اضطرت للانسحاب من مباراتها أمام الأمريكية آن لي، السبت، والكرواتي مارين سيليتش، الذي انسحب قبل مواجهته في الدور الثاني أمام البرازيلي جواو فونسيكا الجمعة الماضي.

وانسحبت الروسية ليودميلا سامسونوفا من البطولة الأحد، مبررة ذلك بالمرض، وذلك قبل مباراتها في الدور الثالث أمام التشيكية ليندا نوشكوفا.

وفي العام الماضي، بلغت كوكو نهائي دورة مدريد، قبل أن تخسر أمام البيلاروسية أرينا سابالينكا، وهي الآن تدافع عن 3300 نقطة من رصيدها في موسم الملاعب الترابية، وصولًا إلى بطولة «رولان جاروس» مطلع يونيو المقبل.