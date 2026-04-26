كوكو تعبر

أقصت الأمريكية كوكو جوف، لاعبة التنس، الرومانية سورانا سيرستيا، الأحد، بعدما تغلبت عليها بنتيجة 4ـ6، 7ـ5 و6ـ1، لتتأهل إلى الدور ثمن النهائي في دورة مدريد للألف نقطة في كرة المضرب (رويترز) و(الفرنسية)