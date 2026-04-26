ديزر: 44 % من الأغاني ذكاء اصطناعي

كشفت منصة ديزر لبث الموسيقى عن أنَّ نحو 44 في المئة من جميع المؤلفات الموسيقية والأغاني الجديدة التي يتم نشرها على المنصة مولدة بالذكاء الاصطناعي.

وتستقبل المنصة، الموجود مقرها في باريس العاصمة الفرنسية، نحو 75 ألف مقطع موسيقي مولد بالذكاء الاصطناعي يوميًّا، بما يعادل نحو 44 في المئة من إجمالي المؤلفات والأغاني التي يتم رفعها على المنصة كل يوم.

وأشارت المنصة إلى أنَّ عدد المؤلفات المولدة بالذكاء الاصطناعي، الذي كان يتم رفعه عليها يوميًّا كان نحو 10 آلاف مقطوعة فقط.

في الوقت نفسه أوضحت ديزر أنَّ هذه الأغاني المولدة بالذكاء الاصطناعي لا تمثل أكثر من 3 في المئة من إجمالي عمليات الاستماع من جانب مستخدمي المنصة.

وأرجعت المنصة انخفاض معدلات الاستماع إلى مؤلفات الذكاء الاصطناعي إلى الإجراءات التي تتخذها المنصة، لضمان الشفافية بالنسبة للمستخدمين، إذ تصنف ديزر محتوى الذكاء الاصطناعي بشفافية، وتستبعده من التوصيات الخوارزمية، وتوقفت عن تخزين نسخ عالية الدقة من هذه المقاطع.

وتعد ديزر رائدة في تصنيف الموسيقى المولدة بالذكاء الاصطناعي، بينما لا تلتزم المنصات المنافسة بنفس إجراءات تمييز المنتجات المولدة بالذكاء الاصطناعي.

وأكد أليكسيس لانترنييه، الرئيس التنفيذي لشركة ديزر، أنَّ موسيقى الذكاء الاصطناعي لم تعد ظاهرة محدودة، داعيًا العاملين في صناعة الموسيقى إلى الاهتمام بحماية حقوق الفنانين الحقيقيين.