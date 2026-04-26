الهلال.. مالكوم جاهز قبل ضمك

أكمل البرازيلي مالكوم فيليبي، مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم، جاهزيته قبل مواجهة ضمك، الثلاثاء، ضمن الجولة الـ 30 من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته، أن ماكوم أنهى برنامجه التأهيلي واللياقي، بعد تعافيه من إصابة عضلة الفخذ الخلفية، التي غيبته عن المشاركة أمام السد القطري في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة في جدة، التي خسرها القطب العاصمي بركلات الترجيح 2ـ4.

وكان النادي العاصمي أعلن عبر حسابة الرسمي في منصة «إكس» الجمعة 10 أبريل الجاري، عن إصابة مالكوم في العضلة الخلفية للفخذ.



ومن المنتظر أن يجري الإيطالي سيموني إنزاجي، التدريب الرئيس، الأحد، على أن يضع الطريقة والأسلوب الفني الذي ينوي انتهاجه في المواجهة.

ويحتل الهلال المرتبة الثانية في قائمة الدوري برصيد 68 نقطة من 20 انتصارًا و 8 تعادلات دون أي خسارة وبفارق ثماني نقاط عن النصر المتصدر الذي لعب مباراة واحدة أكثر.