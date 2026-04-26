منشآت تطلق حاضنة الابتكار الرياضي

أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، حاضنة الابتكار الرياضي، بالشراكة مع «RSport Holding»، بهدف تمكين رواد الأعمال والمبتكرين من تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع ريادية قابلة للنمو، بما يعزز جاذبية الاستثمار في القطاع الرياضي.

وتمتد الحاضنة على مدى 24 أسبوعًا، وتستهدف المشاريع في المجالات الرياضية والتقنية المرتبطة بها، عبر برنامج يشمل مساحات عمل مشتركة، وورشًا تدريبية، وجلسات إرشادية واستشارية، إضافة إلى ربط المشاريع بالجهات الداعمة والمستثمرين، لرفع جاهزيتها لدخول السوق وتطوير نماذج أعمال مستدامة.

ويتضمن البرنامج مسارات متخصصة في الحلول التقنية والاستثمارية الرياضية، بما يسهم في رفع جودة الخدمات وتوسيع فرص الابتكار في القطاع.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود «منشآت» في تمكين رواد الأعمال وتحويل الابتكار إلى فرص اقتصادية، دعمًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 لتنمية القطاع الرياضي وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.