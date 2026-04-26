أليكس يحقق جائزة إسبانيا الكبرى

حقق الإسباني أليكس ماركيس فوزًا مريحًا في جائزة إسبانيا الكبرى للدرَّاجات النارية «موتو جي بي»، الأحد، منهيًا سلسلة انتصارات الإيطالي ماركو بيتسيكي، المتصدر العام عند خمسة تواليًا.

وشهد السباق خروج الإسباني مارك ماركيس، صاحب المركز الأول عند الانطلاق وبطل الموسم الماضي، بعد تعرضه لحادث، ما أتاح لشقيقه الأصغر تكرار فوزه الأول الذي حققه عام 2025 على حلبة خيريس، متقدمًا بفارق 1.903 ثانية عن بيتسيكي الذي حلَّ ثانيًا.

وعلى الرغم من حلوله وصيفًا، عزَّز سائق أبريليا بيتزيكي صدارته للترتيب العام بفارق 11 نقطة عن الإسباني خورخي مارتين، الذي أنهى السباق في المركز الرابع.

واحتل الإيطالي فابيو دي جانأنتونيو المركز الثالث ليكمل منصة التتويج ويرتقي إلى المركز الثالث في الترتيب العام، في سباق اتسم بالهدوء نسبيًّا مقارنة بسباق السرعة الماطر والمثير الذي جرى السبت.

من جهته، تراجع الإسباني بيدرو أكوستا، الذي بدأ اليوم في المركز الثالث في الترتيب العام، إلى المركز الرابع بعد إنهائه السباق في المركز العاشر، إثر تعرضه لاحتكاك مع مواطنه راوول فرنانديس.