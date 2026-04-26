تتويج أبطال دوري البادل

تُوِّج فريق «بادل أب» بلقب فئة الرجال في نهائيات دوري ذيب للبادل، فيما حلَّ «بادل ميت» ثانيًا، و«وايلد بادل» ثالثًا. وعلى صعيد السيدات، حقق فريق «العلا» المركز الأول، وجاء «بادل ديستركت» وصيفًا.

واختُتمت المنافسات على ملاعب بادل رش في الرياض خلال الفترة من 20 إلى 25 أبريل الجاري، بمشاركة 29 ناديًا.

وشهدت النهائيات مشاركة 16 فريقًا في فئة الرجال و13 فريقًا في فئة السيدات، فيما تضمنت الجوائز سيارتين مقدمتين من شركة ذيب لتأجير السيارات، إلى جانب 300 ألف ريال مقدمة من الاتحاد السعودي للبادل.