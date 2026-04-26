«وشوو كونج فو» الوسطى.. 120 لاعبا ولاعبة

تُوِّج سعود بن فيصل العقيل بذهبية وزن تحت 50 كجم لفئة 11-13 عامًا، في ختام بطولة المنطقة الوسطى للوشوو كونج فو، فيما نال عبد الله بن محمد العقيل ذهبية وزن تحت 38 كجم للفئة ذاتها.

واختُتمت البطولة، السبت، بمشاركة 120 لاعبًا ولاعبة، وشهدت منافسات في بطولتي «الأسايب» الاستعراضي و«الساندا» القتالي.

وجاء تتويج الثنائي بعد أداء قوي في الأدوار النهائية، حسم خلاله سعود منافسات وزنه، فيما فرض عبد الله تفوقه في فئة 38 كجم.

وتندرج البطولة ضمن برامج تطوير اللعبة في السعودية، وتوسيع قاعدة الممارسين في الفئات السنية.