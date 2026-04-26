«وشوو كونج فو» الوسطى.. 120 لاعبا ولاعبة
سعود العقيل الفائز بذهبية وزن تحت 50 كجم وعبد الله العقيل المتوج بذهبية وزن تحت 38 كجم (أرشيفية)
الرياض ـ الرياضية 2026.04.26 | 06:59 pm
تُوِّج سعود بن فيصل العقيل بذهبية وزن تحت 50 كجم لفئة 11-13 عامًا، في ختام بطولة المنطقة الوسطى للوشوو كونج فو، فيما نال عبد الله بن محمد العقيل ذهبية وزن تحت 38 كجم للفئة ذاتها.
واختُتمت البطولة، السبت، بمشاركة 120 لاعبًا ولاعبة، وشهدت منافسات في بطولتي «الأسايب» الاستعراضي و«الساندا» القتالي.
وجاء تتويج الثنائي بعد أداء قوي في الأدوار النهائية، حسم خلاله سعود منافسات وزنه، فيما فرض عبد الله تفوقه في فئة 38 كجم.
وتندرج البطولة ضمن برامج تطوير اللعبة في السعودية، وتوسيع قاعدة الممارسين في الفئات السنية.