جوميز: القتال سلاحنا أمام الشباب

توقع البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب فريق الفتح الأول لكرة القدم، مواجهة صعبة أمام الشباب، الثلاثاء، ضمن الجولة الـ30 من دوري روشن السعودي، مشددًا في الوقت ذاته على أهمية تجهيز لاعبيه بشكل جيد.

وقال جوميز في المؤتمر الصحافي، الأحد: «الشباب من أقوى الفرق، خاصة بعد تغيير المدرب، ولا بُدَّ من القتال في الملعب من أجل الحصول على النقاط الثلاث».

وعن المواجهات السابقة بين فريقي الفتح والشباب، أجاب المدرب البرتغالي: «لا يعنيني كفة أي فريق الأرجح في المباريات السابقة، وهذا الأمر ليس في حساباتي الشخصية، والأهم بالنسبة لي التحضير الجيد للقاء».

وقلل مدرب الفتح من تأثير خسارة الشباب في نهائي دوري أبطال الخليج للأندية على معنويات لاعبيه، وأوضح: «هذه الخسارة سيكون لها تأثير إيجابي على الفريق الشبابي، ولاعبوه سيدخلون مباراتنا بدافع التعويض».

وكشف جوميز عن عدم توصله إلى اتفاق نهائي مع إدارة الفتح بشأن تجديد عقده، مؤكدًا أن المفاوضات ما زالت مستمرة بين مدير أعماله والإدارة الفتحاوية.

وأكد المدرب البرتغالي أنه سمح بمشاركة نايف مسعود مع فريق تحت 21 عامًا أمام النصر، الأحد، في دوري جوي، من أجل الوقوف على جاهزيته، بعد عودته من الإصابة، مشيرًا إلى أن تغييراته في مراكز اللاعبين خلال المباريات تتم وفق معايير، منها مستوى الفريق المنافس.