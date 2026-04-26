سينتيا: خطوتي العالمية محسوبة بدقة

كشفت لـ«الرياضية» سينتيا خليفة عن خوضها أولى تجاربها الإخراجية السينمائية، رافضة الإفصاح عن اسم العمل أو تفاصيله في الوقت الراهن.

وقالت سينتيا: «التجربة خطوة مفصلية في مسيرتي الفنية، متحمسة للفيلم الأول من إخراجي وبطولتي في هوليوود، هذه مغامرة كنت أحلم بها، ليست فقط بالمشاركة في بطولة فيلم عالمي، بل أن أقدّم رؤيتي مخرجة في خطوتي نحو العالمية، التي أحسبها بدقّة عالية»، مؤكدة أن العمل يجمع بين الإثارة والأكشن والخيال العلمي.

وتأتي الخطوة ضمن مساعي سينتيا لتوسيع حضورها العالمي، ودخول سوق هوليوود، خاصة بعد ما حققته أخيرًا من نجاح في فيلم «سفاح التجمع» مع الفنان أحمد الفيشاوي، إضافة إلى ظهورها في موسم رمضان عبر مسلسل «وننسى اللي كان» مع ياسمين عبد العزيز، ومسلسل «فرصة أخيرة» مع طارق لطفي، ومحمود حميدة.

وتشارك سينتيا أيضًا في فيلم الرعب Borderline برفقة الفنان Lucien Laviscount، نجم مسلسل Emily in Paris.