الإنفلونزا تداهم النصر وتبعد ماني

أصابت الإنفلونزا عددًا من لاعبي النصر الأول لكرة القدم، وحالت دون إكمال الجناح السنغالي ساديو ماني الحصة التدريبية، الأحد، حسبما أوضحت مصادر خاصة بـ «الرياضية».

وتعرض إلى الإنفلونزا أيضًا الجناح الفرنسي كينجسلي كومان، ومواطنه المدافع محمد سيماكان، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لاعب الوسط، وسلطان الغنام، الظهير الأيمن، وعلي الحسن، لاعب الوسط.

لكن على عكس السنغالي، تمكّن هؤلاء من إكمال التدريب، الذي قاده المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، داخل مركز «دار النصر» التدريبي، استعدادًا لمواجهة الأهلي، بطل دوري أبطال آسيا للنخبة، الأربعاء في الرياض ضمن الجولة الـ 30 من دوري روشن السعودي.

ويتواجه الفريقان في «الكلاسيكو»، على ملعب «الأول بارك»، بعد ثلاثة أيام من تتويج الأهلي باللقب القاري للموسم الثاني على التوالي.

واستأنف النصر، متصدر ترتيب «روشن»، تدريباته السبت، بعد يومي إجازة أعقبا تأهله إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2، الأربعاء، بالفوز 5ـ1 على الأهلي القطري في مدينة دبي الإماراتية.

وأشارت المصادر إلى إصابة لاعبي الفريق الستة بالإنفلونزا بعد عودتهم إلى الرياض تأثّرًا بتغيّرات الأحوال الجوية. وأكدت انتظار الجهاز الفني تعافي الستة خلال اليومين اللذين يسبقان «الكلاسيكو». ويتربع «الأصفر» على قمة الترتيب برصيد 76 نقطة، متقدمًا بـ 10 نقاط على الأهلي، صاحب المركز الثالث. وأسفر لقاؤهما ضمن الدور الأول عن فوز الأهلي في جدة 3-2.