«SRMG» تفوز بعقد تشغيل وإدارة قناة «الثقافية»

أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام «SRMG»، الأحد، عن فوزها بعقد تشغيل وإدارة قناة «الثقافية»، التابعة لوزارة الثقافة، في خطوة تواكب النهضة الثقافية التي تشهدها السعودية، بدعم وقيادة وزارة الثقافة للقطاع، وتعكس مكانة المجموعة وثقة عملائها بخبراتها الإعلامية والتحريرية بجميع وسائلها.

وقالت جمانا الراشد، الرئيس التنفيذي للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام: «نعتز بثقة وزارة الثقافة، ونعتبر هذه الترسية لقناة بأهمية القناة الثقافية مسؤولية لإكمال المسيرة والجهود الضخمة التي قامت بها الوزارة منذ إطلاق القناة، كما هي تتويج لجهود المجموعة في التطوير والتوسع في الوسائل الإعلامية المختلفة، وتنويع مصادر الدخل مع الحفاظ على ثقة عملائنا ومتابعينا برصانة المحتوى المصنوع ونوعيته».

وأضافت جمانا: «نتطلع إلى تطوير قناة الثقافية، عبر تقديم محتوى مبتكر يعكس طموحات المرحلة، إذ نسخّر منظومتنا الإعلامية وخبراتنا التحريرية والتقنية لتقديم تجربة مشاهدة عصرية، وتعزيز حضور القناة رقميًّا، مع توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات لفهم الجمهور وتطوير المحتوى، مع الحفاظ على الهوية الثقافية للقناة، وكُلنا ثقة بالزميل مالك الروقي، المدير العام لقناة الثقافية، لقيادة المرحلة المقبلة».

من جانبه، ذكر مالك الروقي، المدير العام لقناة «الثقافية»: «نعتز بهذه المرحلة الجديدة، ونعمل على تقديم محتوى ثقافي متجدد يعكس طموحات المرحلة، ويواكب تطلعات الجمهور، ويعزز حضور قناة الثقافية».

وتمثّل هذه الشراكة امتدادًا للجهود السابقة في تطوير قناة «الثقافية»، إذ ستشهد المرحلة المقبلة تطويرًا في المعالجات التحريرية، وتوسيع نطاق المحتوى بما يلبي اهتمامات مختلف شرائح الجمهور، إلى جانب تعزيز الحضور الرقمي للقناة.

وتشمل خطة التطوير إطلاق مجموعة من البرامج الجديدة، وتعزيز جودة الإنتاج، وتبني أساليب سرد عصرية مدعومة بالتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في الارتقاء بتجربة المشاهدة، وتوسيع نطاق الوصول.

ومن المقرر أن يبدأ إطلاق الشبكة البرامجية المطورة تدريجيًّا، ابتداءً من سبتمبر المقبل، على أن يتم الإعلان عن تفاصيلها والكشف الكامل عنها نهاية أغسطس.