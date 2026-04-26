قبل الهلال.. ضمك يختبر القحطاني

يخضع عبد الله القحطاني، لاعب وسط فريق ضمك الأول لكرة القدم، إلى اختبارات بدنية فنية لتحديد إمكانية مشاركته أمام الهلال، الثلاثاء، ضمن الجولة الـ30 من دوري روشن السعودي، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وطبقًا للمصادر ذاتها، فإن الجهاز الفني يترقب التحاق القحطاني بالتدريبات الجماعية، الإثنين، بعد أن قطع شوطًا كبيرًا في برنامجه التأهيلي عقب تعرضه لكدمة في الركبة خلال أحد التدريبات ما تسبب في غيابه عن مواجهة الأخدود التي كسبها فريقه بثنائية نظيفة، الخميس، في إطار الجولة الـ29 من الدوري.

وقبل الإصابة، شارك القحطاني خلال 24 مباراة منها 16 بصفة أساسية في الدوري، وسجل هدفين وصنع واحدًا.

ميدانيًا، عمد البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب ضمك، إلى تنويع التدريبات التي جرت على ملعب النادي، الأحد، إذ بدأها بتمارين لياقية، وتلتها تدريبات تكتيكية واختتمت بمناورة على كامل الملعب.

ويختتم الفريق الجنوبي تحضيراته على ملعبه، الإثنين، ومن ثم يغادر إلى الرياض استعدادًا لمواجهة الهلال على ملعب المملكة أرينا.

ويحتل ضمك المركز الـ15 في ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة جمعها من خمسة انتصارات و11 تعادلًا، فيما خسر 13 مرة مع ختام الجولة الـ29.