بعد 4 أعوام.. تشيلسي يبلغ نهائي الكأس

عاد فريق تشيلسي الأول لكرة القدم إلى سكة الانتصارات، ولحق بمانشستر سيتي إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس إنجلترا عندما تغلب على ليدز يونايتد 1-0، الأحد، على ملعب ويمبلي في لندن ضمن نصف النهائي وأمام أكثر من 82500 متفرج.

وسجل الأرجنتيني إينزو فرنانديز القائد ولاعب الوسط الدولي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 23.

ويلتقي تشيلسي في المباراة النهائية المقررة على الملعب ذاته في 16 مايو المقبل، مع مانشستر سيتي الذي حجز بطاقته إلى النهائي الرابع تواليًا «توج باللقب عام 2023 وخسر في 2024 و2025»، بفوزه على ساوثمبتون من الدرجة الثانية «تشامبيونشيب» 2-1 السبت.

وهي المرة الـ17 التي يبلغ فيها تشيلسي المباراة النهائية للمسابقة، والأولى منذ عام 2022، عندما سقط أمام ليفربول بركلات الترجيح «1-1 بعد التمديد» في ثالث نهائي تواليًا يخسره بعد 2021 أمام ليستر سيتي 0-1، و2020 أمام جاره أرسنال 1-2.

وهي المرة السادسة التي يبلغ فيها النادي اللندني المباراة النهائية للمسابقة في آخر 10 نسخ حقق خلالها لقبًا واحدًا قبل 8 أعوام عندما تغلب على مانشستر يونايتد 1-0 محققًا اللقب الثامن في تاريخه.

ووضع تشيلسي حدًا لسبع هزائم في ثماني مباريات في مختلف المسابقات، بينها ثلاث هزائم متتالية آخرها أمام برايتون بثلاثية نظيفة تسببت في إقالة المدرب ليام روسينيور بعد 106 أيام فقط على تعيينه، وتم تعيين كالوم ماكفارلين مؤقتًا خلفًا له، ونجح في أن يصبح أول مدرب إنجليزي يبلغ نهائي المسابقة الأقدم في التاريخ منذ فرانك لامبارد عام 2020 مع تشيلسي أيضًا عندما خسر أمام جاره أرسنال.