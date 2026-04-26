«كزبرة»: جمهور الشارع سبب نجاحي وشهرتي

أكد الممثل المصري أحمد بحر، الشهير بـ «كزبرة»، أنه يعول بشكل أساسي على جمهور الشارع لتحديد نجاح العمل وشعبيته، ووفقًا لحديث لـ «الرياضية» وذلك قبل أسبوع من نهاية تصوير فيلمه الجديد «محمود الثاني».

وقال «كزبرة»: «إن تفاعل الناس معه في الأماكن العامة وصالات الألعاب الرياضية، وتقديرهم لما قدمه في موسم دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل بيبو، هو المقياس الحقيقي للنجاح».

وأضاف أن وصول الشخصية للجمهور والتفاعل المباشر معها يمثلان الإنجاز الفعلي، بعيدًا عن نجاحات «الكيبورد» أو الأرقام عبر شاشات الهواتف وأجهزة الكمبيوتر.

ويجري العمل على قدم وساق لتصوير فيلم «محمود الثاني» في مجموعة السلطان قايتباي بمنطقة منشأة ناصر، حيث من المقرر أن يعود فريق العمل إلى استوديوهات «شبرا منت» خلال الأسبوع المقبل لاستكمال المشاهد المتبقية، إذ لم يتبقَّ أمام المخرج عبد العزيز النجار سوى خمسة أيام فقط ليعلن انتهاء تصوير العمل تمامًا، والذي بدأ تصويره فبراير 2026، وتوقف لارتباط «كزبرة» ببطولة مسلسله الرمضاني «بيبو»، وأحمد غزي بمسلسل «رأس الأفعى».

ويشهد الفيلم تجدد التعاون بين الثنائي «كزبرة» وأحمد غزي، اللذين حققا نجاحًا لافتًا في فيلم «الحريفة 2».

وبشأن هذه الثنائية، أعرب «كزبرة» عن اعتزازه بالعمل مع غزي، مؤكدًا وجود «كيمياء فنية» خاصة تجمعهما أمام الكاميرا، وهو ما لمسه الجمهور وتفاعل معه بوضوح في جزئي فيلم «الحريفة».

أما فيما يخص التفضيل بين السينما والدراما، فقد كشف «كزبرة» عن انجذابه الخاص للسينما لكونها تفرض طقوسًا مختلفة، حيث يأتي الجمهور بنفسه لمشاهدة العمل، بينما في الدراما يدخل الفنان بيوت المشاهدين، مما يفرض عليه احترام قوانينهم وخصوصيتهم ليكون ضيفًا خفيفًا عليهم.