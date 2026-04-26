موسم الجاكراندا يكسو أبها بالبنفسجي

اكتست مدينة أبها بحلّتها البنفسجية إيذانًا بانطلاق موسم أشجار الجاكراندا، الذي يُعدّ أحد أبرز المواسم الجمالية في منطقة عسير، إذ يبدأ عادةً مع أواخر أبريل، ويستمر حتى منتصف مايو، في مشهدٍ طبيعي يخطف الأنظار ويستقطب الزوار من داخل المنطقة وخارجها.

وتحوّلت شوارع أبها، وفي مقدمتها «شارع الفن»، إلى لوحات فنية مفتوحة، تتناثر فيها أزهار الجاكراندا البنفسجية على الأرصفة والطرقات، ما يمنح المكان طابعًا بصريًا فريدًا.

ويحرص الزوار على توثيق لحظاتهم بعدساتهم، حيث تنتشر جلسات التصوير العفوية، فيما يعمل البعض على تشكيل الأزهار المتساقطة في تصاميم فنية مبتكرة تضيف بعدًا إبداعيًا للمشهد.

وخلال جولة «الرياضية» في شارع الفن بمدينة أبها، أبدت سعاد عسيري استغرابها قائلة: «مستغرب أن بعض الناس يسافرون خارج السعودية، بينما أبها ومنطقة عسير تُعدّ وجهة متكاملة على مدار العام»، مشيرة إلى أن تنوع الأجواء بين الربيع والصيف والشتاء، إلى جانب الطبيعة الخلابة، يجعلها خيارًا مثاليًا للسياحة الداخلية.

من جهته، أوضح مهند الجميلي، الذي قدم من جدة، لـ«الرياضية» أنه يحرص سنويًا على زيارة أبها خلال موسم الجاكراندا، مبينًا أن جمال الأشجار وتدرجات اللون البنفسجي مع اعتدال الأجواء يمنحان تجربة استثنائية، مؤكدًا أن هذا الموسم أصبح محطة ثابتة في جدول رحلاته السنوية، فيما أشار العُماني ناصر الكعبي، الذي التقت به «الرياضية»، إلى أنه زار 46 دولة حول العالم، إلا أنه يرى أبها من أجمل المدن، مؤكدًا أن توقيت زيارته تزامن مع موسم الجاكراندا للاستمتاع بسحره الفريد.

ويُتوقع أن يستمر توافد الزوار خلال الأسابيع المقبلة، في ظل ما تقدمه أبها من مشاهد طبيعية آسرة وفعاليات مصاحبة تعزز من حضورها وجهة سياحية مميزة على مستوى السعودية.