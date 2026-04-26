بالهدف القاتل.. الدرعية يعود إلى طريق الانتصارات

عاد فريق الدرعية الأول لكرة القدم إلى طريق الانتصارات، بعد فوزه على مضيفه الجبيل 2ـ1، الأحد، على ملعب مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية، ضمن الجولة الـ31 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يمنح مشاري النمر فريقه الدرعية التقدم عند الدقيقة «49»، ورد البرازيلي روبيرتو دياز بهدف التعادل للجبيل عند الدقيقة «56»، ليعود النمر ويضيف الهدف الثاني للدرعية في الدقائق الأخيرة، مانحًا فريقه انتصارًا ثمينًا.

وجاء فوز الدرعية بعد تعادله مع الزلفي 1ـ1، وخسارته أمام الرائد 1ـ3، ليرفع رصيده إلى 66 نقطة في المركز الثاني، بفارق 5 نقاط عن الفيصلي، الذي يواجه الرائد، الإثنين، ضمن الجولة ذاتها، فيما بقي الجبيل في المركز الأخير بـ14 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن العدالة أقرب مراكز البقاء.