المرة الثانية.. أبها بطل دوري يلو

ظفر فريق أبها الأول لكرة القدم بلقب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على الباطن 3ـ1، الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ 31 في ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

وحسم زعيم الجنوب اللقب رسميًا قبل النهاية بثلاث جولات، بفارق 11 نقطة عن الدرعية الوصيف، بعدما حقق لقبه الأول في موسم 2018ـ2019، قبل أن يكرر الإنجاز في النسخة الجارية.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف، قبل أن يفرض أبها أفضليته في الشوط الثاني، إذ افتتح الهولندي سيلا سو التسجيل عند الدقيقة «62» من ركلة جزاء، فيما عزز مشعل المطيري النتيجة بالهدف الثاني عند الدقيقة «71»، وسجل عمر المنصوري هدف تقليص الفارق للباطن «90+4»، وفي اللحظات الأخيرة أضاف بدر المطيري هدف أبها الثالث.

ورفع أبها رصيده إلى 77 نقطة من 24 انتصارًا و5 تعادلات مقابل خسارتين، فيما تجمد رصيد الباطن عند 18 نقطة في المركز الـ 16، بفارق 3 نقاط عن العدالة صاحب أقرب مراكز البقاء.

يذكر أن أبها ضمن الصعود إلى دوري روشن السعودي بعد فوزه على الطائي 2-1 في الجولة الـ30 على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد في حائل.

ويحلّ أبها ضيفًا على الدرعية، الجمعة المقبل، فيما يستضيف الباطن نظيره البكيرية، الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ 32 من المسابقة.