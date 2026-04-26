بن سبعيني يقود دورتموند إلى اكتساح فرايبورج

أحرز الجزائري الدولي رامي بن سبعيني هدفًا وصنع آخر، ليقود فريقه بوروسيا دورتموند لتحقيق فوز كبير 4ـ0 على ضيفه فرايبورج، الأحد، ضمن منافسات المرحلة الـ31 لبطولة الدوري الألماني لكرة القدم «بوندسليجا».

وافتتح الألماني ماكسيميليان بيير التسجيل مبكرًا لدورتموند في الدقيقة الثامنة، بعد متابعته تمريرة حاسمة من بن سبعيني، فيما أضاف المهاجم الغيني سيرهو جيراسي الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 14.

وواصل بن سبعيني تألقه في المباراة، التي جرت على ملعب سيجنال أيدونا بارك، عقب تسجيله الهدف الثالث لدورتموند في الدقيقة 32، فيما تكفل البرتغالي فابيو سيلفا بإحراز الهدف الرابع لأصحاب الأرض في الدقيقة 87.

وتأتي تلك الخسارة لتشكل ضربة موجعة لآمال فرايبورج، الساعي للحضور في أحد المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية في الموسم المقبل، كما أنه جاءت لتضاعف من معاناة الفريق، الذي ودع بطولة كأس ألمانيا أخيرًا، إثر خسارته 1ـ2 أمام شتوتجارت في قبل نهائي المسابقة.

وارتفع رصيد دورتموند، الذي عاد إلى طريق الانتصارات عقب خسارته أمام بايرليفركوزن وهوفنهايم في المرحلتين الماضيتين، إلى 67 نقطة في المركز الثاني.

في المقابل، توقف رصيد فرايبورج، الذي تلقى خسارته الـ12 مقابل 12 فوزًا و7 تعادلات في مشواره بالمسابقة الموسم الجاري حتى الآن، عند 43 نقطة في المركز الثامن، وأصبح مطالبًا الآن بضرورة استعادة اتزانه سريعًا قبل لقائه المرتقب مع مضيفه سبورتنج براجا البرتغالي، الخميس المقبل، في ذهاب قبل نهائي بطولة الدوري الأوروبي.