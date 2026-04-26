أبها يعادل 8 أندية

عادل فريق أبها الأول لكرة القدم عدد مرات التتويج بلقب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، بعد فوزه على الباطن 3ـ1، الأحد، وتحقيقه لقب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمرة الثانية في تاريخه، لينضم إلى قائمة الأندية التي توجت بالبطولة مرتين.

وبات أبها ضمن فرق الرياض، والنهضة، والنجمة، والأنصار، والرائد، والاتفاق، والحزم، والخليج، التي سبق لها تحقيق اللقب في مناسبتين.

في المقابل، يتصدر هجر والوحدة قائمة أكثر الأندية تتويجًا بلقب دوري الدرجة الأولى، فيما يأتي القادسية والطائي في المرتبة التالية بثلاث بطولات لكل منهما.

وسبق أن حققت أندية الشباب، والأهلي، والجبلين، والكوكب، والتعاون، وسدوس، والوطني، والفيصلي، والشعلة، والعروبة، والفيحاء، والباطن، ونيوم، اللقب مرة واحدة.