رحالة يسير 120 كيلو متر بعد صعود أبها

قرر الرحالة محمد عسيري، القيام برحلة سيرًا على الأقدام، من محافظة محايل عسير، حتى الوصول إلى ملعب «المحالة» في مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، من أجل فريق أبها الأول لكرة القدم، أمام الباطن، الأحد، عقب تحقيقه الصعود إلى دوري المحترفين الموسم المقبل.

وقال لـ«الرياضية» عسيري :«قطعت مسافة 120 كم سيرًا على الأقدام، من أجل الحضور إلى ملعب المحالة، وتقديم التهنئة للاعبي أبها بعد صعودهم إلى دوري روشن السعودي».

وتابع:«انطلقت رحلتي من حي الحيلة في محايل عسير في الـ 01:45 دقيقة بعد ظهر السبت، وفي منتصف الليل وصلت إلى مدينة أبها، وفي هذا اليوم أكملت سيري ويتبقى لي القليل حتى أصل إلى ملعب المباراة، التي تنطلق عند الـ 07:10 مساء الأحد».

وأبدى الرحالة سعادته، بعد أن قطع هذه المسافة، مشيرًا إلى أنه لم يواجه أي صعوبات، مقدمًا شكره إلى رجال الأمن ولجميع المارة الذين قدموا له شكرهم على هذه البادرة.

وضمن أبها الصعود إلى دوري روشن السعودي، الموسم المقبل، قبل نهاية الدوري بـ 4 جولات، إذ يتصدر قائمة الترتيب بـ 74 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه الدرعية.

ويكفي أبها التتويج بلقب دوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى بعد ضمان الصعود إلى «روشن»، تحقيق الفوز في مواجهة واحدة من الأربع مباريات المتبقية أمام كل من الباطن، والدرعية، والعدالة، والرائد.