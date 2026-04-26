بنقاط باريس.. ليل على أعتاب الأبطال

اقترب فريق ليل الأول لكرة القدم أكثر من حجز بطاقته إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا، الموسم المقبل، بفوزه الثمين خارج قواعده على باريس أف سي 1ـ0، الأحد، في الجولة الـ 31 من الدوري الفرنسي.

ويدين ليل بالنقاط الثلاث إلى البلجيكي ماتياس فرنانديز باردو، الذي لعب بمفرده في خط الهجوم، حيث سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 27 من ركلة جزاء، وسدد كرة ارتدت من العارضة.

وأكمل باريس أف سي المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد بيار لي ـ ميلو بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية قبل خمس دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

وحافظ رجال المدرب برونو جينيسيو على آمالهم في المنافسة على بطاقة للمسابقة القارية الأم بعدما تساووا نقطيًا برصيد 57 نقطة مع ليون الثالث والفائز على أوكسير 3ـ2، السبت الماضي.

ويتمتع ليل بميزة جدول مباريات أسهل من ليون، حيث سيخوض مباراتين على أرضه ضد فريقين من قاع الترتيب «لوهافر وأوكسير» في آخر ثلاث مباريات، إضافة إلى مباراة خارج أرضه أمام موناكو، بينما لا يزال على ليون مواجهة رين الخامس، الذي ينافس أيضًا على مركز مؤهل لأوروبا، إضافة إلى تولوز ولنس.

كما رفع ليل سلسلة من دون خسارة إلى 11 مباراة منذ الأول من فبراير، بينما انتهت سلسلة باريس إف سي «8» بتلقيه أول هزيمة له في عهد أنطوان كومبواريه، مدربه الجديد، «4 انتصارات مقابل 3 تعادلات»، بعد ثلاثة انتصارات تواليًا على ملعبه «جان بوان».

بدوره، اقترب رين من المسابقات الأوروبية بفوزه بهدف من فالنتان رونجيه في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني على ضيفه نانت 2ـ1.

وعزز رين مركزه الخامس برصيد 56 نقطة متأخرًا بفارق نقطة عن ليل، في حين ظل نانت في المركز السابع عشر ما قبل الأخير متأخرًا بفارق خمس نقاط عن أوكسير السادس عشر.

وفاز ستراسبورج على مضيفه لوريان 3ـ2. وتعادل لوهافر مع ضيفه متز 4ـ4.