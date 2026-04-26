القادسية بعد التمديد مع ناتشو: «الشارة ثابتة ما تغيرت»

أعلن نادي القادسية، الأحد، رسميًا عن تجديد عقد الإسباني ناتشو فيرنانديز، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، موسمًا إضافيا حتى 30 يونيو 2027.

وكتب النادي الشرقي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «وين ما كانـت الوجهة.. القائـد واحـد»، وبث فيديو تضمن مقاطع للمدافع الاسباني خلال مراسم تمديد العقد، وجاء فيه: «كل شيء في الحياة يحتاج قائدًا، في الجو هناك شخص واحد ماسك المسار، وفي البحر ربان يعرف وين يرسي السفينة، وعلى السكة فيه من يحدد الوجهة، وكل آلة لها صوتها، وكل عازف له وقته، والقائد هو من يخلي الكل على نغمة واحدة، واليد اللي تشيل الشارة ثابتة ما تغيرت».

واختتم الفيديو: «ناتشو مكمل مع القادسية»، واتبعه بعبارة: «الماتادور ناتشو باقي معنا».

وصادق بقاء ناتشو موسمًا آخر مع القادسية على ما نشرته «الرياضية» في 18 أبريل الجاري، إذ عنونت: «القادسية يبقي ناتشو إلى 2027»، وكتبت في سياق الخبر نقلًا عن مصدر خاص أن الاسباني ناتشو فيرنانديز، مدافع الفريق القدساوي، مدد عقده موسمًا آخر مع النادي الشرقي، مضيفة أن إدارة النادي والنجم الإسباني اتفقا على تمديد العقد، الذي ينتهي الصيف الجاري، إلى يونيو 2027.

وانطلق ناتشو «36 عامًا» من أكاديمية ريال مدريد عام 2009، وتنقّل بعدها بين الفريقيْن الأول والثاني، قبل أن يتفرّغ للفريق الأول في موسم 2013ـ2014 ويبدأ مسيرة حافلة بالإنجازات حفلت بستة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي «3 مرات»، والدوري الإسباني «5 مرات»، ومثلها في كأس العالم للأندية، وكأس السوبر الإسباني «4 مرات»، وكأس إسبانيا مرتين، كما فاز مع منتخب بلاده بلقب دوري الأمم الأوروبية عام 2023.

وبعد نهاية رحلته مع الريال، انتقل ناتشو الى القادسية صيف 2024، وقاد خط دفاع الفريق الشرقي في 69 مباراة بمختلف المسابقات، وسجل هدفًا وصنع آخر.