الخليج يوقّع عقد رعاية جديد

وقّع نادي الخليج عقد رعاية مع شركة السالم للنقل والسياحة، بمقر إدارة النادي، الأحد، وفي حضور عبد الله المرهون نائب الرئيس، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي النادي.

وجرت مراسم توقيع الرعاية بين الطرفين بحضور علي المحسن، الرئيس التنفيذي للنادي، إلى جانب محمد السالم المدير التنفيذي للشركة.

وأوضح النادي الشرقي أن الرعاية تأتي ضمن جهوده لتعزيز شراكاته الاستراتيجية، بما يسهم في تحقيق مستهدفاته خلال المرحلة المقبلة.

كما أشار النادي إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تدعم فرق النادي المختلفة في إطار مواصلة الألعاب المختلفة، إلى جانب تحقيق قيمة مضافة للطرفين على المستويين الرياضي والاستثماري.