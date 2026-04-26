متى بدأ الممر الشرفي ولماذا رفضه برشلونة؟

بعد كل تتويجٍ في عالم كرة القدم، يحظى البطل بصورٍ مختلفةٍ من التكريم، من أكثرها إثارةً للجدلِ الممرُّ الشرفي الذي ينظِّمه خصومُه، في تقليدٍ لإظهار الاحترام الطوعي بدأ قبل نحو 70 عامًا في إنجلترا، مهد اللعبة.

ويقف لاعبو الفريق الذي يُنظّم الممر الشرفي على هيئة صفّين، عند مخرج النفق الواصل إلى غرف الملابس، ويبدؤون في التصفيق لحظة دخول لاعبي الفريق البطل إلى أرضية الملعب.

هذا ما فعلته فرق عدّة، لكن البداية تُنسَب إلى مانشستر يونايتد، عندما فعل ذلك في آخر جولات موسم 1954ـ1955 من الدوري الإنجليزي، تكريمًا لتشيلسي، الذي كسِب اللقب للمرة الأولى في تاريخه.

وتشير المصادر التاريخية إلى السير مات باسبي، مدرب اليونايتد آنذاك وأسطورة النادي، بوصفه صاحب هذه المبادرة، التي تحوَّلت إلى تقليدٍ عالميّ، أساسُه الروح الرياضية، يحتفي بصاحب الأداء الكروي المتميز عبر منحه معاملة خاصة.

وتسلّل الممر الشرفي إلى قاموس «الكلاسيكو» بين ريال مدريد وبرشلونة، عملاقَي الكرة الإسبانية، عام 1988، عندما نفذه «الكاتالونيون» قبل انطلاق قمة الفريقين، تكريمًا لـ «الملكي» الذي تُوِّج بالدوري قبل نهايته.

وردّ الفريق الأبيض التحيَّة، مانحًا «البلوجرانا» استقبالًا مماثلًا عقِب فوزِه بالدوري عام 1991.

وكرّر برشلونة المشهد عام 2008، بعد حصول الريال على اللقب ذاته.

لكن بدءًا من 2017، وبسبب تفسيرٍ برشلونيّ، تخلّى كلا الطرفين عن تكريم الآخر بهذه الكيفية.

وعقِب حصده لقب كأس العالم للأندية، واجه الريال غريمَه الأزلي في المباراة التالية. واستبقها البرشلونيون بموقفٍ نقلته الصحافة الإسبانية، لن يقفوا في ممر شرفي لبطل العالم لأنهم لم يشاركوا في البطولة. من وجهة النظر هذه، لا معنى لتنظيم الممرِّ ما لم يكن صاحب المبادرةِ قد نافس البطلَ في المسابقةِ ذاتها. يخالفُ ذلك ما فعله فالنسيا بعد فوز الريال بمونديال الأندية 2015.

ووصل الرد المدريدي سريعًا، مُحدِثًا فجوة لا تزال قائمة. امتنع «الميرينجي»، بقيادة مدربه آنذاك وأسطورته زين الدين زيدان، عن تكريم البطل برشلونة في خواتيم موسم الدوري 17ـ2018.

ورسميًا، أعلن نادي أتلتيكو مدريد، قبل نهاية موسم «لا ليجا» 21ـ2022، عن رفضه تنظيم ممر شرفي للبطل ريال مدريد، قبل الديربي العاصمي، احترامًا لمشاعر جماهيره في ظل الحساسية بين الناديين.

وقتها، صرّح دييجو سيميوني مدرب الأتليتي: «أحترم ريال مدريد لأنه أصبح البطل، لكننا نكنّ احترامًا أكبر لمشجعينا، أولئك الذين هم دائمًَا معنا». وردّ عليه كارلو أنشيلوتي مدرب «الملكي» آنذاك قائلًا: «إن فعلوا ذلك فلا بأس، وإن لم يفعلوا فلا بأس أيضًا، سنحترم ما يختارونه».

ورغم التنافس الشديد بينهما، من 2018 إلى 2024، نظّم فريق مانشستر سيتي ممرًا شرفيًا للبطل ليفربول عندما تواجها ضمن الدور الثاني من نسخة الدوري الإنجليزي 19ـ2020.

وعندما تٌوِّج تشيلسي بالدوري، للمرة الثانية في تاريخه، عام 2005، حظِيَ بمعاملة مماثلة من مانشستر يونايتد. وبعد عامين فقط، تبدّلت الأدوار، ونظّم تشيلسي ممرًا لتكريم «الشياطين الحُمر» عقِب استعادتهم اللقب.

وينظر رياضيون إلى الممر الشرفي بوصفه إحدى وسائل مكافحة التعصّب الرياضي.

ويراه المدرب الإسباني المعروف كيكي سانشيز فلوريس فرصةً لإثبات أن الرياضة ليست مساحةً للتصادم.

ودخل فريق الهلال إلى ملعب «الأول بارك» بين صفّين من لاعبي الشباب، في الجولة الختامية لدوري المحترفين السعودي 19ـ2020.

وردًا على منتقدي اللفتة الشبابية، صرّح خالد البلطان رئيس النادي العاصمي آنذاك: «20 ثانية قبل بداية المباراة لن تنقص من أحد، وهي تحية بطل لبطل، وكفانا تعصّبًا».