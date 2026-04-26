دورة مدريد.. سينر إلى ثمن النهائي

بلغ الإيطالي يانيك سينر، المصنف أول عالميًا، من دون عناء الدور ثمن النهائي من دورة مدريد لماسترز الألف نقطة لكرة المضرب بفوزه على الدنماركي إلمر مولر المتأهل من التصفيات «6-2 و6-3»، الأحد.

واصل الإيطالي سعيه لأن يصبح أول لاعب في التاريخ يفوز بخمس دورات لماسترز الألف نقطة تواليًا، معززًا سلسلة انتصاراته إلى 19 مباراة تواليًا استهلها في بداية مارس في إنديان ويلز، كما حقق 24 فوزًا تواليًا في هذه الفئة منذ دورة باريس للماسترز في أكتوبر الماضي.

وفي سعيه لتحقيق لقبه في دورات الماسترز للألف نقطة على الملاعب الترابية، لم يحتج سينر لأكثر من 77 دقيقة للتخلص من منافسه المصنف 169 عالميًا.

وتمكن الإيطالي، البالغ 24 عامًا والمتوج بأربعة ألقاب في بطولات الجراند سلام، من كسر إرسال مولر أربع مرات، ولم يخسر إرساله إلا مرة واحدة في أواخر المجموعة الأولى، فضرب موعدًا مع البريطاني كاميرون نوري الفائز بصعوبة على الأرجنتيني تياجو أجوستين تيرانتي 7-5 و7-6 «7-5».