قبل البايرن.. فيتينيا وحكيمي جاهزان

شارك البرتغالي فيتينيا، والمغربي أشرف حكيمي، لاعبا فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم، الإثنين، في التدريبات الأخيرة، قبل مواجهة بايرن ميونيخ الألماني، الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعانى فيتينيا من التهاب في قدمه، غاب على إثره عن تدريبات الفريق الفرنسي، حامل اللقب.

وخاض حكيمي التمارين التي فُتِحت أمام الإعلاميين في دقائقها الـ15 الأولى، والذي خرج من الملعب مصابًا في الفوز على أنجيه 3ـ0 السبت الماضي، في المرحلة الـ 31 من الدوري الفرنسي.

وغاب فيتينيا عن المباراتين الأخيرتين لسان جيرمان، بعد خروجه في الدقيقة 38 من اللقاء الذي خسره فريقه أمام ضيفه ليون بنتيجة 1ـ2، 19 أبريل الجاري، ضمن المرحلة الـ 30 من الدوري.

وعلى الرغم من بعض الشكوك البدنية، من المتوقع أن يكون في تصرف الإسباني لويس إنريكي، مدرب الفريق الفرنسي، مجموعة مكتملة في مباراة الثلاثاء، باستثناء كنتان ندجانتو.