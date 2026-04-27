«وِرث» يعرض عملا جديدا في مطار نيوم

أعلن المعهد الملكي للفنون التقليدية «وِرث»، عن عرض عمل فني جديد يجسّد الروابط الثقافية المشتركة بين السعودية والبرازيل، في مطار خليج نيوم.

ويحمل العمل الفنّي عنوان «انسجام»، ويعكس الصلة بين الفنون التقليدية السعودية والبرازيلية من خلال تكوين بصري دائري تتداخل فيه الخيوط القماشية والأنماط الهندسية والزخارف المستوحاة من الطبيعة، في عمل يعبّر عن تنوع الهوية الفنية في الخامات والألوان والتفاصيل البصرية المستخدمة والتي تميز الثقافتين.

ويبلغ ارتفاع العمل الفني أربعة أمتار، واستغرق تنفيذه أكثر من 400 ساعة عمل، ويتضمن عناصر تشمل اللآلئ والكريستال والأنسجة التقليدية، في مزيج فريد يجمع بين الحرفة اليدوية والرؤية الفنية المعاصرة.

ونُفِّذ العمل بمشاركة كل من هيا النعيمة، طالبة المعهد الملكي للفنون التقليديّة، والفنانتين سارة الجاسر وسارة الحربي، إضافة إلى الفنانة كارمن لينارتوفيتش من البرازيل، في تجربة فنية تعكس روح التعاون الثقافي بين البلدين.

ويأتي هذا العمل ضمن توجه معهد «وِرث» لتقديم الفنون التقليدية السعودية في المطارات بوصفها منصات ثقافية تستقبل الزوار وتعرّفهم بهوية السعودية.

وسبق أن قدم «وِرث» عملين فنيين في مطار الملك خالد الدولي في الرياض «الصالة الخامسة» هما «سُلالة طين» عام 2024، و«الوِحدة» عام 2025، إضافة إلى العمل الفني «انسدال» المُنجز عام 2026 والمعروض حاليًا في صالة الفرسان في مطار القاهرة الدولي، ضمن جهود المعهد لتعزيز حضور الفنون التقليدية السعودية في الأماكن العامة البارزة، إقليميًا ودوليًا.