«وقاء» يسجل إنجازا عالميا جديدا

حقق المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها «وقاء» إنجازًا دوليًا جديدًا بعد حصول مختبر الصحة الحيوانية التابع له في منطقة الرياض على اعتراف دولي شمل 33 دولة حول العالم.

ويأتي هذا الاعتراف الدولي امتدادًا لمنظومة عمل مخبري موثوقة، ترتكز على دقة الإجراءات وجودة المخرجات، بما يسهم في رفع كفاءة الفحوصات المخبرية داخل السعودية، وتعزيز موثوقية نتائجها وفق أعلى المعايير الدولية، ويجسد ثمرة رحلة تطويرية متكاملة قادها المركز خلال الفترة من 2021م حتى 2025م.

ويضطلع المركز بدور تشخيصي متقدم يضمن حماية الخيول، من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في الجودة، واجتياز اختبارات الكفاءة الدولية بنجاح، ما أسهم في ترسيخ مكانة مختبراته على خريطة المختبرات العالمية، وتعزيز جاهزية السعودية لاستضافة كبرى الفعاليات الدولية في مجال الفروسية، وقد شهد شهر مايو 2025م الانطلاقة الرسمية للاعتراف الأوروبي، أعقبها في يوليو من العام نفسه توسع ملحوظ في نطاق هذا الاعتراف.

وأوضح فهد أبو خليل، رئيس قطاع العمليات بالمركز، أن الإنجاز يأتي ثمرة لما توليه السعودية من عناية فائقة بدقة الفحوص والإجراءات المخبرية، ما أسهم في بناء منظومة مختبرات عالية الجودة تحظى نتائجها بالثقة والاعتراف الدولي.

وبيّن أبو خليل أن المركز وضع منذ عام 2021م خطة استراتيجية لتطوير مختبراته، بدأت بالحصول على الاعتمادات المحلية المبنية على المعايير الدولية من المركز السعودي للاعتماد، وصولًا إلى تنفيذ خطة تخصصية لنيل الاعتراف الدولي في فحوصات أمراض محددة، من بينها أمراض الخيل.

وأضاف : «المختبر التشخيصي في الرياض أصبح اليوم بديلًا معتمدًا للمختبرات المرجعية الخارجية، بما يعزز الاكتفاء الوطني، ويسهم في تسريع إجراءات تنقل ونقل الخيل دوليًا، وذلك بعد اجتيازه بنجاح اختبارات الكفاءة لأمراض طاعون الخيل الإفريقي، والرعام، والدورين، والسُرّة، وأنيميا الخيل».

وأكد أبو خليل أن الاعتراف يعزز استثمار الموقع الجغرافي للسعودية في دعم حركة الخيل عالميًا، ويدعم مكانتها في استضافة وتنظيم البطولات الدولية.