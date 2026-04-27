الإصابة تهدد مبابي قبل الكلاسيكو

يعاني الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، من إصابة عضلية في الفخذ الأيسر، بعد خروجه مصابًا في الدقائق الأخيرة من مباراة ريال بيتيس، الجمعة الماضي، في دوري «لاليجا»، وفق ما أفاده النادي الملكي، الإثنين.

وأوضح الريال، عبر بيان صحافي، أن قائد المنتخب الفرنسي تعرض لإصابة في العضلة نصف الوترية بالساق اليسرى، وهي إحدى عضلات أوتار الركبة الممتدة على طول الفخذ، حسبما كشف عنه الطاقم الطبي لنادي العاصمة، من دون تحديد مدة غيابه عن الملاعب حتى الآن.

ويحلّ الريال ضيفًا على إسبانيول في الثالث من مايو المقبل، قبل مواجهة الكلاسيكو المرتقبة مع برشلونة.

وسجّل مبابي 24 هدفًا في 28 مباراة بالدوري، الموسم الجاري.

وتأتي إصابة مبابي، قبل شهر ونصف الشهر من انطلاق مونديال 2026، إذ تستهل فرنسا، وصيفة النسخة الأخيرة، مشوارها في البطولة، 16 يونيو، بمواجهة السنغال.