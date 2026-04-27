فان دايك: ينتظر صلاح وداعٌ لائق

أكد الهولندي فيرجيل فان دايك، قائد فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم، ثقته في نيل المصري محمد صلاح، نجم «الريدز» وداعًا يليق بمسيرته، حتى في حال غيابه عن بقية مباريات الفريق بسبب الإصابة.

وقال فان دايك: «إذا تعرضت لإصابة في هذه المرحلة من الموسم، خصوصًا في وضع صلاح الحالي، ومع تبقي مباريات قليلة على أرضنا، فهناك الكثير من المشاعر التي تمر في ذهنك، سيحصل على وداعه في كل الأحوال، لا أعتقد أن هذا هو الأمر الأهم الآن، ولا يجب أن نستبق الأحداث».

وأضاف النجم الهولندي :«بحكم معرفتي بصلاح، فهو يتعافى بسرعة، ومع الأشخاص المناسبين من حوله، علينا أن ننتظر ونرى».

وتعرض صلاح الذي يستعد لمغادرة «أنفيلد» مع نهاية الموسم الجاري، بعد تسعة أعوام في صفوف النادي الإنجليزي، لإصابة في العضلة الخلفية، خلال الفوز على كريستال بالاس 3ـ1 السبت الماضي، ما استدعى استبداله.

وينتظر ليفربول نتائج الفحوص الطبية لتحديد مدى خطورة الإصابة، إلا أن تبقي أربع مباريات فقط في الموسم يفتح احتمال عدم مشاركة اللاعب البالغ 33 عامًا فيما تبقى.

ومنذ انضمامه إلى ليفربول في عام 2017، سجل صلاح 257 هدفًا، في 440 مباراة، ليحتل المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين للنادي خلف الويلزي إيان راش، وروجر هانت.

ويُعد النجم المصري أبرز ركائز عودة ليفربول إلى قمة الكرة الإنجليزية والأوروبية، إذ توج معه بدوري أبطال أوروبا، ولقبين في الدوري الإنجليزي، إلى جانب عدد من البطولات الأخرى.

وحصد صلاح جائزة أفضل لاعب ثلاث مرات «رقم قياسي»، إضافة إلى فوزه بجائزة هداف الدوري في أربع مناسبات.