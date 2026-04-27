80 دقيقة تنقل رود إلى ثمن النهائي

واصل النرويجي كاسبر رود، لاعب التنس، حملة الدفاع عن لقب دورة مدريد لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب، بتأهله إلى الدور ثمن النهائي، بعد الفوز على الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا، بنتيجة 6ـ3 و6ـ1، الإثنين.

واحتاج رود، المصنف 15 عالميًا، الذي تغلب في نهائي العام الماضي، على البريطاني جاك درايبر، عندما أحرز لقبه الوحيد حتى الآن في دورات ماسترز الألف نقطة، إلى 80 دقيقة كي يحجز بطاقته في ثمن النهائي.

ويتواجه النرويجي ابن الـ27 عامًا، المصنف 12 في الدورة، الذي فاز في الدور السابق على الإسباني خاومي مونار، في اختباره التالي اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، المتراجع في التصنيف إلى المركز 80، بعد فشله في إحراز أيّ لقب منذ دورة دبي، فبراير 2025، أو الإسباني الصاعد من التصفيات دانيال ميريدا.

ولدى السيدات، بلغت الكندية ليلى فرنانديز، المصنفة 24 في الدورة، ربع النهائي للمرة الأولى في مشاركتها الخامسة، بفوزها على الأمريكية آن لي، الحادية والثلاثين 6ـ3 و6ـ2 في ساعة و23 دقيقة.

وتلتقي ليلى في ربع النهائي الرابع لها في دورات الألف نقطة مع الروسية ميرا أندرييفا، أو المجرية آنا بوندار.