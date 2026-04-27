رود يتفوق

تفوق النرويجي كاسبر رود، لاعب التنس، الإثنين، على الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا، في حملة الدفاع عن لقب دورة مدريد لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب، بعدما انتصر على الأخير بنتيجة 6ـ3 و6ـ1 (الفرنسية) و(رويترز)