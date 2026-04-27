والد بطل العالم ينجو من الموت
يوس فرستابن، سائق فورمولا 1 السابق.(أرشيفية)
لندن- رويترز 2026.04.27 | 03:48 pm
أوضح منظمو رالي دي والوني، في بلجيكا، عبر بيان صحافي، عن تعرض يوس فرستابن، سائق فورمولا 1 السابق، ووالد ماكس فرستابن، بطل العالم أربع مرات، لحادث خلال السباق.
وكشف المنظمون في البيان الذي بُثّ عبر الحساب الرسمي للرالي في منصة التواصل الإجتماعي «فيسبوك»، عن انسحاب السائق الهولندي البالغ عمره 54 عامًا، والفائز برالي بلجيكا العام الماضي من السباق، بعد تعرضه لحادث عنيف أدى إلى انقلاب سيارته من طراز سكودا ونجاته من الموت.
وأضاف البيان :«طاقم السيارة بخير، لكن السيارة تضررت بشدة، وكان الإنسحاب أمرًا حتميًا».
وذكرت تقارير صحافية بلجيكية أن يوس فرستابن فقد السيطرة على سيارته، واصطدم بشجرة، في المنافسات الرئيسة للرالي الذي توّج فيه أدريان فيرنيمون، للمرة الثالثة في تاريخه.