والد بطل العالم ينجو من الموت

أوضح منظمو رالي ​دي والوني، في بلجيكا، عبر بيان صحافي، عن تعرض يوس فرستابن، سائق فورمولا 1 السابق، ‌ووالد ماكس فرستابن، بطل ‌العالم ​أربع ‌مرات، ​لحادث خلال السباق.

وكشف المنظمون في البيان الذي بُثّ عبر الحساب الرسمي للرالي في منصة التواصل الإجتماعي «فيسبوك»، عن انسحاب السائق الهولندي ⁠البالغ عمره ‌54 عامًا، ‌والفائز برالي ​بلجيكا ‌العام الماضي من السباق، بعد تعرضه لحادث عنيف أدى إلى انقلاب سيارته من طراز سكودا ونجاته من الموت.

وأضاف البيان :«طاقم ‌السيارة بخير، لكن السيارة تضررت بشدة، وكان ⁠الإنسحاب ⁠أمرًا حتميًا».

وذكرت تقارير صحافية بلجيكية أن يوس فرستابن فقد السيطرة على سيارته، واصطدم بشجرة، في المنافسات الرئيسة للرالي الذي توّج فيه أدريان فيرنيمون، للمرة الثالثة ​في تاريخه.