الأربعاء.. أخضر الطاولة يدشن العالمية

يفتتح المنتخب السعودي لكرة الطاولة، الأربعاء، مشاركته في بطولة العالم للفرق 2026، التي تستضيفها لندن خلال الفترة من 28 أبريل إلى 10 مايو المقبل.

ووضعت قرعة البطولة الأخضر السعودي في المجموعة الـ 15، بجانب منتخبات نيجيريا، والصين، وجنوب إفريقيا.

ويمثّل المنتخب السعودي في الحدث العالمي خمسة لاعبين، وهم: علي الخضراوي، وعبد العزيز بوشليبي، وخالد الشريف، وسالم السويلم، وعبد الرحمن الطاهر.

ويواجه الأخضر السعودي في بداية مشواره، الأربعاء المقبل، المنتخب النيجيري، فيما يلتقي جنوب إفريقيا، الخميس، ويخوض المباراة الأخيرة في دور المجموعات، الجمعة، أمام الصين.