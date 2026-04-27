سعود بن نهار يكرم بطل الكاراتيه

استقبل الأمير سعود بن نهار بن سعود، نائب أمير منطقة المدينة المنورة الإثنين إبراهيم العمري، لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه، بمناسبة تحقيقه عددًا من الإنجازات المحلية والدولية، بحضور حاتم أبو سلامة مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة.

وهنّأ نائب أمير المدينة المنورة اللاعب على ما حققه من منجزات مشرّفة، متمنيًا له دوام التوفيق، ومواصلة تحقيق النجاحات التي ترفع اسم السعودية في المحافل الدولية.

واستمع الأمير سعود بن نهار إلى أبرز مشاركات اللاعب وإنجازاته في البطولات الخارجية.

من جانبه، عبّر العمري عن شكره وتقديره لنائب أمير منطقة المدينة المنورة، مشيرًا إلى أن توجيهاته تمثل حافزًا كبيرًا لمواصلة العطاء وتحقيق المزيد من الإنجازات.