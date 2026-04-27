أندرادا.. لكَم القائد واعتذر

قدم الأرجنتيني إستيبان أندرادا، حارس مرمى فريق ريال سرقسطة الإسباني الأول لكرة القدم، الإثنين، اعتذاره عما بدر منه تجاه خورخي بوليدو، قائد فريق هويسكا، مؤكدًا استعداده لتحمل عواقب اعتدائه باللكم على وجه خصمه خلال ديربي «أراجون».

وأعرب أندرادا البالغ من العمر 35 عامًا عن ندمه، قائلًا :«أشعر بأسف كبير لما حدث، فقدت أعصابي تمامًا، وأعتذر لبوليدو ومستعد لقبول أي عقوبة».

وفقد الحارس أعصابه في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع من مباراة الفريقين المتعثرين في دوري الدرجة الثانية الإسباني، الأحد، في مشهد أثار صدمة واسعة.

وبدأت الواقعة حينما كان أندرادا يتحدث مع الحكم بشأن مراجعة لتقنية الفيديو، واقترب منه بوليدو فدفعه الحارس الأرجنتيني أرضًا، ليتلقى البطاقة الصفراء الثانية ويطرد من الملعب.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، وفقد أندرادا السيطرة على أعصابه، وركض خلف بوليدو موجهًا له لكمة قوية في وجهه، ما تسبب في اندلاع مشاجرة جماعية بين لاعبي الفريقين، أسفرت عن حالتي طرد إضافيتين، وتدخل رجال الشرطة لفض الاشتباك.

ومن المتوقع أن يواجه أندرادا، الذي سبق له خوض 4 مباريات دولية مع منتخب الأرجنتين، إيقافًا طويل الأمد من قبل رابطة الدوري، إضافة إلى إجراءات تأديبية صارمة من ناديه.

من جانبه، أصدر نادي ريال سرقسطة بيانًا صحافيًا رسميًا أدان فيه الحادثة، معتبرًا أن ما حدث لا يمكن التسامح معه.

يُذكر أن أندرادا انضم لسرقسطة الصيف الماضي، على سبيل الإعارة، من فريق مونتيري المكسيكي، الذي مثله في نسخة كأس العالم للأندية العام الماضي.